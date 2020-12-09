"النهاية" لـ أحمد جمال تتصدر ترند يوتيوب

احتفل المطرب أحمد جمال بوصول أغنيته الجديدة "النهاية" إلى مرتبة متقدمة على تريند يوتيوب بعد ١٢ ساعة فقط من طرحها، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

واحتلت أغنية "النهاية" المركز الـ 12 علي تريند موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، وعلق أحمد جمال على تحقيق هذا المركز خلال ساعات قليلة قائلا: " اغنية #النهاية تريند يوتيوب بعد ١٢ ساعة من طرحها #احمد_جمال_النهاية ".

كان النجم احمد جمال انتهى من تصوير أغنيته الجديدة "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد.

وقام الفنان ، بتصويرها فى اليونان، طبقا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية.

ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين.

ومن المواقف الطريفة بالكواليس، تأثر وانفعال طاقم التصوير بالأحداث الدرامية للأغنية، فقاموا بمنع الطعام عن الموديل أثناء فترة الراحة ووصفوها بالخائنة، وذلك على سبيل التهريج والسخرية وهو ما قوبل من الموديل بالاعتراض والضحك على هذا الوصف.

كليب "النهاية" طرحته شركة مزيكا على السوشيال ميديا، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وقناة مزيكا الفضائية، وهو من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وكان الفنان أحمد جمال، طرح أغنيته الجديدة "النهاية" عبر تطبيق أنغامي.

و نشر النجم أحمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات صورة جديدة له من أغنيته .

وعلق أحمد جمال قائلًا:"النهاية .. قريبًا من ألحاني كلمات نور الدين محمد توزيع المايسترو وليد فايد هندسة صوتية عمرو هاشم".

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

كانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.