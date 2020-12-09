درة تشارك في العرض الخاص لفيلم ”عنها”

شاركت الفنانة درة صور جديدة لها أثناء حضورها عرض فيلم "عنها" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت درة باطلالة باللون الاسود، مرتدية فستان قصير عليه وشاح مربوط علي خصرها بالجلد و مزين باللون الذهبي، مع بوط شتوي طويل، و ممسكة في يدها شنطة صغيرة ملحقة بشراشيب طويلة و كثيفة.

و من الناحية الجمالية تركت درة شعرها منسدلا علي كتفها، و أعتمدت علي قرط كبير باللون الذهبي في اذنيها، مع ميك اب خفيف بالالوان الترابية يبرز ملامحها.

وعلقت درة علي الصور قائلة : " من العرض الخاص لفيلم "عنها" #مهرجان_القاهرة_السينمائي ".

كانت الفنانة درة ظهرت فى سادس ايام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته ال 42 برفقة زوجها هانى سعد وخطف الثنائى الانظار بأطلالتهما.

وعلقت درة قائلة: "يظل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دائما متميّزا، هذا المهرجان العريق والذي عندما أحضره كل سنة أشعر بحب السينما والاعتزاز بالإنتماء لها".

وتألقت درة، بفستان منفوش لافت خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، وظهرت بفستان طويل ومنفوش باللون الكحلي، ودون أكمام ليبرز عن رشاقتها، كما تميز الفستان بالستان من الأكتاف، وبتصميم منفوش يكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت درة في الماكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمالها، واختارت تسريحة شعر انيقة وجذابة تتناسب مع ظهورها، وتركت خصلات متطايرة تبرز جمالها.

وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.

ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم إنتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام على 250 ألف دولار.