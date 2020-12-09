تعرف على إيرادات فيلم The war with Grand pa حول العالم

حقق فيلم The war with Grand pa إيرادات بلغت 26,142,451 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد مرور أكثر من شهر ونصف على طرحه بالسينمات حول العالم.

حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 17,637,220 مليون دولار أمريكي أما في باقي دول العالم بلغت ايراداته 8,505,231 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها.

ودخل إلى السباق هذا الأسبوع فيلم half brothers الذي حصد 720 ألف دولار امريكي في الأسبوع الأول من عرضه.

وتراجع إلى المركز الثالث فيلم Freaky الذي حصد خلال هذا الأسبوع 460 ألف دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم حول تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أن يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.

وحقق فيلم All my life 350 ألف دولار أمريكي، وتدور احداث الفيلم يتم التخلص من خطط زفاف الزوجين عندما يتم تشخيص إصابة العريس بسرطان الكبد.