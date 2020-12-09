حقق فيلم The war with Grand pa إيرادات بلغت 26,142,451 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد مرور أكثر من شهر ونصف على طرحه بالسينمات حول العالم.
حصد الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 17,637,220 مليون دولار أمريكي أما في باقي دول العالم بلغت ايراداته 8,505,231 مليون دولار أمريكي.
وتدور أحداث فيلم The war with Grand pa حول انزعاج الطفل من أنه يجب عليه مشاركة الغرفة التي يحبها مع جده، ويقرر بيتر إعلان الحرب في محاولة لاستعادتها.
ودخل إلى السباق هذا الأسبوع فيلم half brothers الذي حصد 720 ألف دولار امريكي في الأسبوع الأول من عرضه.
وتراجع إلى المركز الثالث فيلم Freaky الذي حصد خلال هذا الأسبوع 460 ألف دولار أمريكي، وتدور أحداث الفيلم حول تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أن يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.
وحقق فيلم All my life 350 ألف دولار أمريكي، وتدور احداث الفيلم يتم التخلص من خطط زفاف الزوجين عندما يتم تشخيص إصابة العريس بسرطان الكبد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على إيرادات فيلم The war with Grand pa حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.