المظلوم ياخد حقه.. أمنيات كندة علوش للعام الجديد

عبرت الفنانة كندة علوش عن أمنيتها للعام الجديد، وذلك من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت "صباحكن خير وسعادة وصحة ونجاح #صباح _الأمل بسنة جديدة تمحى غرابة السنة الماضية وقسوتا وعبثيتا .. وتحمل معاها الفرج يارب سنه توقف فيها الحروب وتنتهى الاوبئة.. المهجر يرجع عبلدو.. والمظلوم ياخد حقو.. الاقتصاد يزدهر.. والناس ترتاح .. سنه خير ورزق وبركة عالجميع .

وكشفت الفنانة كندة علوش، تفاصيل بداية علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكيف أثرت في شخصيته للأفضل.

وقالت علوش، في حوارها لبرنامج أبلة فاهيتا، المذاع عبر شاشة «on»، إن زوجي الفنان عمرو يوسف شخص راقي كثيرا وهذا الأمر أكثر شيء جذبني إليه، وطريقته في التعامل مع الجنس الآخر لطيفة.

وأضافت: «أكتر شيء بيعصبنى في عمرو يوسف لما بيمسك الموبيل، وساعات بكلمة وهو بيسرح، وبغير على عمرو يوسف أكتر من غيرته هو عليا».

وتحدثت الفنانة كندة علوش عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، قائلة: «استطعت أن أبعد زوجي عمرو عن أصدقائه، وغيرت فيه شخصيته التي تحب الخروج، وبقى بيقعد في البيت أكتر بعد الزواج».