إيمان العاصي تتألق من مهرجان القاهرة السينمائي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورا جديدة لها من مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
تظهر إيمان العاصي بجمبسوت أسود اللون بأكمام شفافة، ومزود بفتحتين من عند البطن، ممسكة بشنطة صغيرة باللون الأسود في يدها.
ومن الناحية الجمالية تركت إيمان العاصي شعرها القصير منسدلا علي كتفها، مع ميك اب هادئ يبرز ملامح وجهها الجميلة، معتمدة علي وضع خاتم كبير فضي في يدها، مع ساعة فضية في معصمها الأيسر.
يذكر أن إيمان العاصى اعتذرت عن أكثر من مسلسل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن مسألة موافقتها على أي عمل مرهون بطبيعة الدور وهو مناسب لها أم لا .
و أضافت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة، والشخصية المؤثرة في الأحداث، وفريق العمل القوي، مؤكدة أنها لا تضع موضوع البطولة المطلقة في حساباتها.
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