قصيدة "اكتب لها حرف".. جديد محمد عبده والموسيقار طلال

بالتزامن مع الاحتفالات بالعام الجديد ، وبفكر موسيقي متجدد ، ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة، قدّم فنان العرب محمد عبده بصوته العذب قصيدة جديدة بعنوان "أكتب لها حرف" وهو التعاون الذى يجمعه بالموسيقار الدكتور طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر، وتقول بعض كلمات القصيدة:

أكتب لها حرف وأشطب على حرف فوق الورق دمعي ودمي على الظرف خلصت أنا أوراقي أكتب لها حرف وتو الوله باقي وأشطب على حرف قصيدة "أكتب لها حرف " يقدمها محمد عبده من خلال لحن يحمل نغمات موسيقية طربية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز.

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