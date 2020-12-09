موعد صلاة الجنازة على والد الفنانة داليا البحيري

ستقام صلاة

اليوم ما بين صلاة المغرب والعشاء في مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

توفى منذ ساعات المهندس محمود البحيرى والد الفنانة داليا البحيرى،الجنازة

وكان قد نعى الفنان أحمد فريد، والد الفنانة داليا البحيرى قائلا "البقاء لله .. توفى الى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء".

وشاركت داليا البحيري في الماراثون الرمضاني بمسلسل " فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم السفارة في العمارة.

وحسب المسلسل يمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.