نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
ردت الفنانة ايمان العاصي على الهجوم الذي طالها من بعض متابعيها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بسبب دعمها لحقوق المرأة بعد مشاركتها في مبادرة ميدفيست مصر لمناهضة العنف ضد امرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
دافع المخرج إسلام العزازي عن نفسه بعد اتهام فتيات له بالتحرش بهن خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.
تصدرت الفنانة ريهام حجاج مؤشرات البحث بـ جوجل بعد نشر صورة رومانسية تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.
كشفت النجمة العالمية ماريا كاري عن نيتها في تقديم فيلم سينمائي مستوحاة من مذاكرتها الشخصية، وذلك خلال ظهورها في حلقة خاصة مع الإعلامي جيمي فالون احتفالا بأجواء عيد الكريسماس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. رد عنيف من إيمان العاصي على مهاجميها.. المخرج المتهم بالتحرش يدافع عن نفسه.. ريهام حجاج تتألق مع زوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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