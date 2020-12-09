منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

شاركت كلية السُّلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في ندوة افتراضية علمية تحت عنوان ” اللغة العربية في أندونيسيا: رؤية من الخارج “، التي نظمها قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة سلطان طه سيف الدين الإسلامية الحكومية جامبي، وبالتعاون مع اتحاد مدرسي اللغة العربية بأندونيسيا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

شارك في الندوة ثلاثمائة مشارك من دول مختلفة، حيث استضافت ثلاثة متحدثين وهم حزيم بن محمد المانعي من كلية السُّلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من السلطنة والدكتور وليد السيد من جمهورية مصر والدكتور وحيودي يوسكا من أندونيسيا. وركزت على أهم التجارب العملية والمناهج في مجال تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها ومدى مناسبتها للمدرسين والمتعلمين في أندونيسيا. واختتمت الندوة ببعض التوصيات أهمها ضرورة إعداد المختصين في مجال اللغة العربية لمناهج تناسب ثقافة المجتمع الأندونيسي حتى تؤدي الأهداف المرجوة منها، وكذلك مد جسور التعاون بين المهتمين في مجال تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها في الوطن العربي وأندونيسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها تشارك في ندوة افتراضية بأندونيسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.