وزير الإعلام يستقبل أعضاء مجلس إدارة النادي الثقافي

مسقط ـ الوطن:

استقبل معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام أمس، رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي الدكتور محمود السليمي ونائبه الشاعر عبدالرزّاق الربيعي، وأزهار بنت أحمد الحارثية مديرة النادي، وجرى خلال اللقاء استعراض خطط النادي المقبلة، والتحدّيات التي تواجه عمله، والجهود المبذولة من الجميع بهدف النهوض بالعمل الثقافي، وتنفيذ خطته المقبلة التي تنطلق ضمن عنوان هو “الهوية والانتماء في عالم متغير”. وتمّ طرح العديد من القضايا الثقافية، وسعي إدارة النادي، لتعزيز دعم برامجه، وأنشطته عبر وسائل الإعلام، وأكّد معاليه على ضرورة استقطاب الشباب، من خلال حلقات العمل والإصغاء لتطلعاتهم المستقبلية، واحتضان مواهبهم، ليصبح النادي منارة للوعي، والتطوير، انطلاقا من رؤية ٢٠٤٠، بأبعاد أعمق، وتجسير العلاقة بين الأجيال، وتعزيز الإنتماء لا بالمعنى البسيط، بل بشروطه التوعوية، وخدمة المجتمع.

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