تركي آل الشيخ يكشف عن قرب إطلاق مؤسسته الخيرية

أنشأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، مؤسسة خيرية لعمل الخير في السعودية وجميع البلاد العربية.
ونشر تركي، "اللوجو" الخاص بالمؤسسة واكتفى بكتابة كلمة "قريبًا" على حسابه بموقع تويتر، ومن المقرر أن يبدأ آل الشيخ العمل بها خلال الفترة القليلة المقبلة.
من المعروف أن المستشار تركى آل الشيخ يسعى دائمًا لعمل الخير في كل أنحاء الوطن العربي.
جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رحب مؤخرا بالمدرب العالمي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام المتصدر الحالي للدوري الإنجليزي، وذلك عبر حسابه على "تويتر".
وبعث مورينيو، رسالة إلى صديقه المستشار تركي آل الشيخ من خلال مقطع فيديو ليخبره برغبته في زيارته للمملكة العربية السعودية، في حال تحسن الأوضاع بسبب جائحة كورونا.
ونشر تركي الفيديو عبر حسابه على "تويتر" معلقًا عليه: "مرحبا بك في بيت اخيك في المملكة التي تحبها وتحبك في أي وقت".
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