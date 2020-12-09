فستان أحمر.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديده لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام .

وظهرت نسرين طافش في الصوة بشكل متألق مرتدية فستان احمر منفوش ، وتسريحة شعر بسيطة .

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الآخر»، و هو من بطولة الفنان ماجد المصري و نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى و أحمد سعيد عبدالغني و محمد على رزق و رانيا شاهين و حنان سليمان و أيمن عزب و دنيا المصري و من تأليف ماجد المصري و معالجة و حوار فداء الشندويلي و إخراج سميح النقاش.

كانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت نسرين في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

ولدت نسرين يوسف طافش في مدينة حلب في سورية و نشأت بها، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتتلمذت على أيدي أبرز النجوم على الساحة العربية ومنهم جمال سليمان وفايز قزق و غسان مسعود.

بدأت مسيرتها الفنية في أول مشاركٍة لها بدورٍ صغيرٍ عام 2002 في مسلسل "هولاكو" من إخراج المخرج باسل الخطيب، إلّا أنّ انطلاقتها الحقيقية في مسيرتها الفنية كانت من خلال المسلسل السوري "صبايا" في عام 2009.

برزت نسرين كوجهٍ شابٍ جديد، حيث تميزت بحضورها القوي وشخصيتها الجذابة التي لفتت الكثير من المتابعين والنقاد الذين أثنوا على أدائها وتميزها في تجسيد الأدوار التي أُوكلت إليها.

وترشحت لعدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز الموريكس دور عن دورها في مسلسل "جلسات نسائية"

