جواهر الفارسية: شغفي بالفنون قادني لاكتشاف فن الزخرفة الإسلامية

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

الخط العربي دفع بالفنانة جواهر بنت ناصر الفارسية للبحث والتعلم وكسب المعرفة الخاصة بهذا الفن الواسع، وبالعطاء والمثابرة والاجتهاد كسبت جواهر الرهان وقدمت لعشاق الخط العربي والزخرفة مجموعة من الأعمال التي تستحق المتابعة والتأمل، ومن أهم عناصر النجاح بمسيرتها هو المحيط الأسري الذي كان لها العون والسند لكي ترتقي على هرم سلم موهبتها الفنية وتصبح من الأرقام الجميلة في الساحة العمانية التي تزخر بالمواهب المتعددة بكافة المجالات الفنية والأدبية.

وحول أسرار الفن الإسلامي ومسيرتها الفنية تقول جواهر الفارسية: الفن الإسلامي لغة حضارة وثقافة مليئة بالتفاصيل والجمال، وجدت في هذا الفن الحياة التي أريد، بدأ شغفي بالخط العربي منذ أيام المدرسة، كان يجذبني خط المعلمة الرائع على السبورة وكنت أحاول تقليد بعض أنواع الخطوط بطريقة عفوية وعشوائية، وكنت أقتنص الفرص وأشارك في كل حلقات العمل التي تقام في هذا المجال والمتاحة في ذلك الوقت، ومع تقدم الأيام كبر هذا الشغف بداخلي واكتشفت أن الخط العربي عالم كبير مما ثبت لدي الرغبة والحماسة في دراسة هذا الفن في إطار منهجي واضح وسليم، من حينها قررت تعلم قواعد الخط العربي وأساسياته بنوعيه الديواني والرقعة على منهج محمد عزت، وقبل ثلاث سنوات تقريبا من اليوم على يد الفنان محمد الريامي.

وأضافت : شاركت بأول لوحة بخط الرقعة في المعرض السنوي لعام ٢٠١٩م الذي تقيمه جمعية الفنون التشكيلية كل عام، وأما مشاركتي الثانية فكانت في مسابقة إبداعات شبابية بالخط الديواني، والتي حصلتُ فيها على المركز الأول على مستوى نادي سمائل والمركز الثالث على مستوى السلطنة وكل هذه النجاحات تدفعني لمزيد من العطاء والعمل.

وأكدت الفارسية : شغفي بالفنون الإسلامية قادني لاكتشاف فن الزخرفة الإسلامية والتي جاءت لتعزز جمال الخط العربي وتبرز روعته وعراقته ، تعلمت الزخرفة الإسلامية من المزخرفة العمانية الشغوفة بالفن أنوار الحسنية، كذلك استفدت من المادة المتاحة في هذا الشأن في برامج التواصل الإجتماعي، وفي حقيقة الأمر أتطلع كثيرا لخوض تجارب أوسع، أشعر أن لدي الموهبة والإيمان اللذين يؤهلاني لأن أصبح مزخرفة لها أسلوب زخرفي خاص وأسعى لحصاد ما زرعته من أهداف وطموحات فنية.