“الثقافة والرياضة والشباب” و”مواصلات” توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حركة الابتكار والإبداع في السلطنة

مسقط ـ الوطن:

وقعت وزارة الثقافة والرياضة والشباب صباح أمس مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية لإدارة النقل والطرق “مواصلات”، والتي تأتي تطويرا للتعاون المشترك بين الجانبين وتعزيزا لمفهوم الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص ، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة الثقافة والرياضة والشباب سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الوزارة للثقافة ووقعها عن مواصلات أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي.

وقد تضمنت مذكرة التفاهم تعزيز التعاون الاعلامي والتسويقي بين الجانبين ودعم حركة الابتكار والابداع في السلطنة وابراز ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجال الفني وتعزيز المواطنة والهوية الثقافية بأساليب مبتكرة والتعريف بالجوانب الثقافية للسلطنة على المستوى المحلي من خلال الامكانيات المتاحة في المناسبات الوطنية وغيرها. كما تسعى مذكرة التفاهم الى إيجاد بيئة فنية جاذبة لمرتادي الطرق وذلك من خلال تخصيص حافلة من حافلات شركة مواصلات للرسم والمخطوطات وذلك بالتعاون مع الفنانين التشكيليين بالوزارة.

وفي هذا الشأن قال سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل الوزارة للثقافة :”سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم التي تأتي ضمن المبادرات المشتركة لمد جسر التواصل بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص وتؤكد على تطلعات الوزارة نحو الشراكة الفاعلة والحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي ترتكز منهجيتها على العمل التشاركي بين كافة المعنيين والمختصين من كافة القطاعات متمنيا بأن تحذو الشركات الأخرى حذوها في دعم المناشط والفعاليات الثقافية والفنية القادمة “. وأضاف سعادته قائلا : “تسعى الوزارة الى تشجيع الإبداع والابتكار ودعم ورعاية الفنانين في مختلف مجالات الفنون والنهوض بالإنتاج الفني المعاصر، مستطردا ” ان جهودنا في هذا الإطار مستمرة نحو بناء منظومة شاملة ومستدامة لتطوير الإمكانات والطاقات الإبداعية وإفساح المجال لإبداعاتهم في الأعمال الفنية “. واختتم سعادته حديثه قائلا : “ان مثل هذه المبادرات نهدف منها الى إبراز القيمة الفنية للفنانين التشكيليين في أعمالهم الإبداعية وتطوير إنتاجهم الفني وتشجيع الناشئين والهواة من الفنانين التشكيليين بمختلف المجالات ورعاية وتنمية مواهبهم والعناية بإنتاجهم الفني وفي ذات الوقت الاهتمام بنشر القيم الفكرية والجمالية للمجتمع “. من جهته قال أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لمواصلات: ” تجسيدًا لمنجزات خمسين عامًا من عمر النهضة الحديثة، جاء توقيع “مواصلات” لمذكرة التفاهم مع وزارة الثقاقة والرياضة والشباب وذلك بدوره يعكس أهمية الشراكة مع مختلف القطاعات ويسهم في دعم حركة الإبداع والفن والابتكار في بلادنا. “وهذا مما لا شك فيه سيسهم في إبراز ورعاية الموهوبين والمبدعين في المجال الفني والتعريف بالجوانب الثقافية للسلطنة على المستوى المحلي إلى جانب تعزيز قيم المواطنة والهوية الثقافية بأساليب مبتكرة وذلك ما نعمل عليه من خلال توطيد التعاون الإعلامي والتسويقي مع الوزارة”، كما سيسهم هذا التعاون في إيجاد أسلوب تسويقي مختلف من خلال تخصيص حافلة من حافلات الشركة للرسم عليها بالتعاون مع الفنانين التشكيليين لدى الوزارة، حيث إن هذه الحافلة ستتجول في مختلف شوارع محافظة مسقط والتي بدورها ستضفي لمسات فنية لكل من يشاهدها بالطريق “.

حافلة الوفاء والولاء

وتجسيدا للثامن عشر من نوفمبر المجيد وضمن احتفالات السلطنة المستمرة باليوبيل الذهبي العيد الخمسين ووفاء لقابوس وولاء لهيثم .. انطلقت فكرة حافلة الوفاء والولاء إحدى حافلات “مواصلات ” والتي ستجوب ارجاء محافظة مسقط وسوف يقوم الفنانان التشكيليان حارث الناعبي وزينب شاميستنا برسم اللوحات الوطنية المستوحاة من عناصر البئية العمانية المتضمنة معالم بناء الدولة والإنسان وصناعة الحضارة ونهضتها المتجددة ومسيرتها المتواصلة ويرافقهم بوصلات موسيقية منفردة لعازفة الكمان تاج نور البلوشية وعازفة الشيلو والفلوت ملوك النوفلي وحسناء العجمي.