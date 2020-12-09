شاهد| أسماء جلال تدعم ضحايا الاعتداء الجنسي

وجهت الفنانة أسماء جلال الدعم لضحايا الاعتداء الجنسي عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و كتبت أسماء جلال : مع اي ضحية للاعتداء الجنسي لقيت صوتها و عرفت تتكلم ، حتي لو بعد سنين .

وسبق أن أعلنت الفنانة أسماء جلال: أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى..

وتابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".

أضافت "أسماء جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينه أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".

يذكر أن الفنانة أسماء جلال شاركت في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.

"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.

والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.