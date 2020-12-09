جورج وسّوف يعود من جديد عبر أنغامي

عاد سلطان الطرب جورج وسوف بـ اغنية جديدة عبر تطبيق انغامي لإعادة المستمعين إلى زمن الطرب الأصيل.

ويطلّ الفنّان جورج وسّوف على محبّيه الذين اشتاقوا إلى صوته وإصداراته الجديدة باغنية "صاحي الليل"، واختار "أبو وديع" هذه الإطلالة لتكون من خلال Anghami Originals.

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الأغنية التي أشرف "وسّوف" على تفاصيلها برفقة فريق أنغامي، كتب كلماتها ملاك عادل وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان. صدرت "صاحي الليل" في 9 ديسمبر كانون الأوّل ويليها فيديو كليب الأسبوع المقبل من إخراج رودولف جبر.

أنغامي تفخر بهذا التعاون الذي يجمعها بأحد أعظم أصوات العالم العربي، وأغنية "صاحي الليل" هي إضافة ثمينة إلى إنتاجات أنغامي الخاصّة والحصريّة.

تذكّرنا أغنية "صاحي الليل" بأقوى إصدارات سلطان الطرب وهي مُتاحة حصريًا عبر أنغامي من خلال الرابط التالي:

https://play.anghami.com/song/94002720