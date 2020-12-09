يبدأ عرض المسلسل الكوميدي الجديد "إسعاف يونس" في ١٦ ديسمبر الجاري عبر منصة WATCH iT.
"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.
تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.
مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي .
اقرا ايضا :
وشارك محمد انور مؤخرا في بطولة مسلسل قوت القلوب مع رانيا فريد شوقي، وإسلام جمال، ومحمد أنور، وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي، وإخراج مجدي أبو عميرة.
وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تعاني من طريقة معاملة أبنائها خريجي الجامعة لها، لاعتراضهم على طبيعة مهنتها كعاملة في مدرسة، إلا أنها لا ترضخ لطلبهم بترك مهنتها، زوفي الوقت نفسه تبحث عن مهنة أخرى لزيادة دخلها.
و ظهر الفنان محمد أنور ضيفا على برنامج "لايت شو" عبر قناة الحياة.
تحدث أنور عن سبب عدم مشاركته في مسرحية "اللوكاندة" مع الفنان أشرف عبد الباقي، قائلا إنه اتفق معه منذ بضعة أشهر على تقديم مسرحية من بطولته بالاشتراك مع حمدي الميرغني، على أن يتم عرضها بالتزامن مع مسرحية "صباحية مباركة" التي أخرجها اشرف عبد الباقي من بطولة على ربيع ومحمد أسامة "أوس أوس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد عرض "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.