حسين الجسمي يوجه دعوة مفتوحة للجميع لحضور مهرجان دبي للتسوق

نشر الفنان حسين الجسمي صورة لبوستر يجمعه مع الفنان تامر حسني من حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق الجسمي: "المحبة عنواننا وزرع السعادة مقصدنا في حفل افتتاح #مهرجان_دبي_للتسوق⁩ ".

وأضاف الجسمي: "‏نلتقي بكل شوق ونحترم التباعد من أجل سلامة الجميع في حديقة برج بارك في وسط ⁧‫#دبي⁩.. دعوتنا للفرح مفتوحة للجميع في يوم 17 ديسمبر".

ويقام مهرجان دبي للتسوق في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة سنويًا ولمدة شهر من أجل الترويج التسويقي والسياحي في الإمارات، وبدأ منذ عام 1996م، ويضم فعاليات وأنشطة عديدة تهدف لخلق صورة جميلة لدولة الامارات.

جدير بالذكر أن آخر اعمال المطرب الإماراتي حسين الجسمي، أغنية "بالبنط العريض" والتي حققت 318 مليونًا و361 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقما قياسيا جديدا لها إذ حققت هذا الرقم خلال 3 أشهر ونصف الشهر فقط.

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما كانت حققت 284 مليونًا و433 ألف مشاهدة منذ عدة أيام.

وحققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في الأول من يوليو.

أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن.

ومن جانب آخر، حققت أغنية كرهتني في الحب للفنان تامر حسني نسب مشاهدة وصلت الى 11,195,997 بعد مرور قرابة على الشهر.

وقدّم تامر حسني، عددًا من أبرز الأغاني الخاصة به على مدار الحفل، كان من بينها أغنية "مبطلناش إحساس"، و"كرهتيني في الحب"، ونفس النهاية"، وغيرها.

وحققت أغنية "نفس النهاية" لـ تامر حسني نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث كسرت حاجز المليوني مشاهدة على القناة الرسمية لروتانا على موقع "يوتيوب"، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها.