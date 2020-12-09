النجوم يختلفون حول "لقاح كورونا" .. أحلام تتلقاه وهيفاء وهبي تشكك ونيكول سابا تؤيد نظرية المؤامرة

تجارب لقاحات فيروس كورونا في عدد من الدول مؤخرًا، أثارت الجدل بين بعض النجوم في الوطن العربي، فمنهم من أشاد بتلك التجاب، ومنهم من شكك فيها واعتبر أن الأمر مجرد تجارة خلال الفترة الحالية، نظرًا لخوف الشعوب من الإصابة بالفيروس وهو ما يدفعهم لتلقي اللقاح.

أحلام أول فنانة عربية تتلقى لقاح كورونا

وحرص عدد من النجوم على دعم التجارب الخاصة باللقاح، سواء بالإشادة به عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى تجربته بأنفسهم، وعلى رأس هؤلاء النجمة الإماراتية أحلام.

الفنانة أحلام أعلنت عن تلقيها اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ونشرت مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت أحلام، على الفيديو وقالت: "إيمانًا مني وتقديرًا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة ضد فيروس العصر كورونا، وكلي أمل وثقة بالله متمثلة بمقولة سمو سيدي الشيخ محمد بن زايد، (لا تشلون هم)".

وتعتبر المطربة الإماراتية أحلام دوت الخليج أول فنانة عربية تتلقى لقاح الوقاية من فيروس كورونا، وحرصت على توثيق تلك اللحظات ومشاركتها مع الجمهور من أجل تشجيع البعض بأن يحذو حذوها.

أحمد فهمي وشذى حسون يؤيدان تجارب لقاح كورونا

الأمر نفسه فعله الفنان أحمد فهمي، حيث شارك في المرحلة الثالثة من التجربة التي تنفذها مصر لاختبار لقاح كورونا، ونشر فيديو عبر انستجرام، قال فيه: "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها، لاختبار لقاح ضد الكورونا.. سعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية.. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

وأضاف: "أنا في مركز طبي، فى دراسة تحت رعاية وزارة الصحة أدعمها وهي من أجل الانسانية، وجاي أخذ لقاح فيروس كورونا، وأتمنى الناس تشاركني التجربة".

النجمة شذى حسون خضعت أيضًا لتلقي لقاح فيروس كورونا، ونشرت عبر انستجرام صورة لها وهى تتلقى الجرعة وعلقت قائلة: "تم بحمد الله تلقي لقاح فيروس كورونا.. شكر كبير لفريق العمل على مجهوداته الكبيرة لجعل الإمارات الرائدة في الحصول على هذا اللقاح.. والله الحافظ".

هيفاء وهبي تشكك بلقاح كورونا

لكن في الجانب الآخر، عبر عدد من النجوم عن تشككهم في اللقاحات التي يتم الإعلان عنها في بعض الدول، وكان أحدث هؤلاء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي أعلنت رفضها للقاح، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، تدوينة قالت فيها: "40 سنة أبحاث مستمرة ولا يوجد علاج للإيدز، وعلى الأقل سنتين أبحاث ولا يوجد علاج للسرطان، وأبحاث مستمرة ولا يوجد علاج للبرد العادي، وحاليًا في أقل من سنة يوجد علاج لفيروس كورونا وتريدون مني أخذ الجرعة؟ شكرًا لكن لن أتلقى الجرعة".

نيكول سابا تدعم نظرية المؤامرة

الفنانة اللبنانية نيكول سابا أيضًا عبرت عن قلقها ومخاوفها من لقاح فيروس كورونا، حيث نشرت عبر انستجرام صورة لأسد ضخم مكبّل ونائم داخل غرفة الأشعة خلال التجارب التي تُجرى عليه وعلقت عليها: "برأيي عم بحطّوك قدام خيارين اضرب من بعض: يا بتاخد اللقاح وبتموت (اذا متل ما يقال المخطّط بدو يخفّف عدد البشرية).. يا بكون مخطّط حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت من كورونا وتداعياته".

رأي راغب علامة في لقاح كورونا

الفنان راغب علامة كان أيضًا من ضمن الساخرين من لقاح فيروس كورونا، عندما سُئل في أحد البرامج عنه، وتحديدًا بعدما تلقته الفنانة الإماراتية أحلام، فقال: "يخيفني، هو وكورونا تجمعهما المؤامرة نفسها.. لم أسمع أن اللقاح بات متوفراً، واستغرب توفر أي لقاح حالياً، وقد تكون معلوماتي متأخرة"، وحينها أشاد أيضًا بصديقته لكنه سخر من التجربة بحد ذاتها