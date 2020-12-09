3 مشاهير استقبلوا أطفالهم قبل ساعات وشاركوا الجمهور بصورهم .. بينهما عبد الله بهمن ولاميتا فرنجية

3 مشاهير أعلنوا خلال الساعات القليلة الماضية عن قدوم أطفالهم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم نشر صور للأطفال عقب ولادتهم، والتي لاقت إعجاب الجمهور، وقدموا التهاني لنجومهم المفضلين بعد إعلان استقبالهم أطفالهم.

عبد الله بهمن

أحدث هؤلاء كان النجم الكويتي عبد الله بهمن الذي نشر صورة له عبر انستجرام، وهو يحمل طفلته التي اختار لها اسم "مريم"، وذلك بعد مرور عام ونصف من زواجه للمرة الثالثة، وعلق بهمن على الصورة وقال: "الْحَمْدُللَّهِ الذِي بِنِعْمَتهِ تتِمُّ الصّالِحَات.. رَبِّ أوْزِعْنِي أنْ أشْكُرَ نِعْمَتكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَي.. ‏بفضل من الله تعالى ومنّه، وكرمه رزقني الله بـمولودة.. ‏أسأل الله أن يصلحها ويبارك فيها وأن ينبتها النبات الحسن".

وأضاف عبد الله بهمن في تدوينته: "جات مريم وسال النور من قلب أبوها.. لين صاروا بنات الأرض في عيونهْ مريم"، وتلقى التهاني من قبل قطاع كبير من متابعيه وأصدقائه ومن بينهم يوسف البلوشي وإلهام الفضالة ومحمد حسين المسلم وغيرهم، الذين تمنوا أن يحفظ الله ابنته الصغيرة، ويرزقها السعادة في حياتها.

لاميتا فرنجية

عارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية رزقت أيضًا بمولودها الثاني مساء يوم الاثنين الماضي، ونشرت لاميتا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لها مع طفلها "إيريك" من داخل المستشفى.

كذلك نشرت لاميتا صورة لطفلها الأول جاستن عندما التقى بشقيقه الجديد، حيث ظهرت عليه ملامح الذهول والإعجاب في وقت واحد، وعلقت لاميتا فرنجية على الصورة قائلة: "مرحباً بك في المنزل، أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرا يا عزيزي إيريك"، كما شاركت المتابعين بجلسة تصوير مع طفلها الصغير وعبرت عن سعادتها الشديدة به.

نصرة الحربي

نصرة الحربي الفنانة والإعلامية السعودية أعلنت أيضًا بالأمس، عن استقبالها مولودها الذي اختارت له اسم "وسيم"، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة أدعية تتمنى من خلالها حفظ طفلها، وعلقت قائلة: "الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن حبيب بابا وماما (وسيم).. 7/12/2020".

وتلقت نصرة الحربي تهاني المتابعين الذين تمنوا السعادة لها ولأسرتها، كما عبروا عن إعجابهم باسم طفلها الجديد، خاصة وأنه غير متداول كثيرًا.