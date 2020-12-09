صور لطيفة رأفت تكشف تفاصيل تدهور صحتها بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى

لطيفة رأفت الفنانة المغربية أعلنت مساء الثلاثاء عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد أسابيع من إعلانها تدهور حالة والدتها الصحية ودخولها العناية المركزة نتيجة إصابتها بالفيروس نفسه، حيث أقلقت متابعيها عليها وتمنوا لها الشفاء العاجل.

إصابة لطيفة رأفت بفيروس كورونا

لطيفة رأفت نشرت عبر حسابها على انستجرام، عدة صور لها خلال فترة تواجدها بالمستشفى، وكشفت عن تفاصيل حالتها الصحية في تلك الفترة، قبل أن تغادر المستشفى منذ أيام، وقالت: "أعلم أنه طال غيابي عنكم ولم أوافيكم بحالة أمي الغالية الصحية، ولكن الظرف كان قاهرًا جدًا.. بعد أن أخبرتكم بمرض والدتي أصبت بهذا الفيروس اللعين وباء كورونا ودخلت في نفس الحالة الخطيرة التي مرت منها والدتي، ونقلت على إثرها للمستشفى وأنا أودع بيتي وابنتي في حالة من الخوف والهلع".

تفاصيل تدهور حالة لطيفة رأفت

وأضافت لطيفة رأفت: "تدهورت حالتي جدا جسديا ومعنويا، أنا ووالدتي في نفس المستشفى وفي نفس الحالة ليس لنا إلا الله وملائكة الرحمن.. أخص بالذكر، أطباء وممرضين ومسؤولين في وزارة الصحة اللذين يقومون بمجهود جبار لإخراج كل مريض عندهم من هذه الوعكة بصحة جديدة.. عانيت كثيرا خصوصا عندما ينقطع النفس وكل أعضائك تتشتت ولا يبقى لك إلا الله".

وتابعت في تدوينتها المؤثرة: "هل سأقوم من هذه الوعكة؟ هل أمي لازالت على قيد الحياة؟ لكن الحمد الله حمدا كثيرا.. الآن الحمد الله مرت بسلام علي وعلى والدتي وأتمنى الشفاء للجميع، طبعا ما زلت تحت المراقبة، لم أسترجع قوتي بعد لكن الحمد الله خروجي من المستشفى ووجودي جنب ابنتي رفع من معنوياتي رغم أنني لا استطيع أن ألمسها بعد".

لطيفة رأفت تحذر الجمهور بعد معاناتها مع كورونا

واستطردت النجمة المغربية: "الأهم في هذه الرسالة هو أتوسل إليكم، أقبل كل واحد منكم على رأسه، ردوا بالكم عفاكم الأصعب فهاد التجربة هو أنك ما تقدرش تشوف ناسك ويشوفوك، طبعا مهما وصفت لكم الألم فراه مضاعف، طبعا هناك لي كاتدوز عليه خفيفة لكن إذا وصلت للمرحلة لوصلتها وأنت عايش بكل شيء اصطناعي والأمل فالحياة كايضيع".

واختتمت: "أرجوكم حضيوا راسكم لوليداتكم وواليدكم وما تستهونوش بهاد المرض ورحموا أصحاب الصحة وجنود الخفاء لي كا يتعدبوا وشفتهم كايجريوا باش يتعتقوا انسان مريض.. الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله"، وتلقت لطيفة دعم أصدقائها ومتابعيها بعد إعلان إصاباتها، وكان من بين من تمنوا لها الشفاء العاجل، ابتسام تسكت ورقية ماغي ويسرا سعوف وآخرين.

الجدير بالذكر أن لطيفة رأفت، كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن إصابة والدتها بفيروس كورونا، وأكدت حينها أنها ترقد في العناية المركزة.