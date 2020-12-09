حصاد 2020: أبرز تصريحات النجوم المثيرة للجدل هذا العام وتتصدرها ياسمين صبري

حصاد الفن للعام 2020 تخلله العديد من التصريحات للنجوم التي أثارت ضجة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، وتناقل الجمهور هذه التصريحات بكثافة مع موجة التعليقات بين مؤيد او معارض لها، وكان أبرزها تصريحات الفنانة ياسمين صبري عن فيروس كورونا حيث احدثت بلبلة كبيرة وتعليقات طريفة، الى جانب تصريحات العديد من الفنانين والمشاهير وبينهم تامر حسني ويوسف الشريف ورانيا يوسف وبدور البراهيم.

تصريحات ياسمين صبري حول فيروس كورونا

النجمة المصرية ياسمين صبري تصدرت هذا العام حديث الجمهور ليس فقط بإستعراضها اجواء الرفاهية التي تعيش فيها بعد زواجها من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، انما بسبب تصريحين لها على هامش فعاليات المهرجان الجونة احداها مع برنامج "mbc trending" حول "فيروس كورونا" حينما سئلت عن مخاوفها منه فقالت :"أنا مش ببقى مهووسة بالخوف وكده عادي أنا بستمر في حياتي، عادي جداً، بالنسبة للفيروس، ممكن يكون جالنا وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، واللي ياخده ياخده واللي يكمل يكمل، والبقاء للأقوى" الأمر الذي فتح عليها موجة من الانتقادات حيث وصف العديد من الجمهور تصريحاتها بالمستهترة.

ياسمين صبري ايضا تلقت الانتقادات عن تصريح لها بعدما سألتها احدى المذيعات حول التفاتها إلى قضايا المرأة أم لا في أعمالها الدرامية، فردت: "لا مفيش قضية للمرأة" وهو ما اثار غضب النساء بنفيها وجود قضايا للمرأة واعتبرو الجمهور بأنها "غير مثقفة ومطلعة على قضايا المرأة" الا ان ياسمين أوضحت لاحقاً بأن كلامها تم تأويله بطريقة خاطئة.

تصريحات رانيا يوسف عن فيروس كورونا

رانيا يوسف كان لها ايضا نصيب من التصريحات المثيرة للجدل عن رأيها بفيروس كورونا على هامش حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، فربطت رانيا يوسف بين محاربة هذ الفيروس ومحاربة الدينوصارات، ما جعل العديد من نشطاء السوشيال ميديا يطلقون النكات والتعليقات الساخرة حول تصريحها.

تامر حسني لزوجته "بحبك يا متهورة"

صلح تامر حسني وبسمة بوسيل أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني والجمهور وذلك بعد اعلان الأخيرة انفصالها عنه، الا ان النجم المصري تامر حسني قرر الرد على زوجته الفنانة المغربية، برسالة عتاب طويلة، عبر خلالها عن حبه الشديد لها، واتهمها بأنها مخطئة في إظهار خلافاتهما للعلن والحديث عنها على السوشيال ميديا، وختم رسالة صلحه لزوجته بعبارة علقت في أذهان الجمهور وهي "بحبك يا متهورة"

رسالة عتاب تامر حسني لزوجته بسمة بوسيل أثارت سخرية الجمهور وعدد من زملائه بالوسط الفني، الذين علقوا على الأمر بطرافة، مستخدمين بعض الكلمات التي كتبها تامر في رسالته وبينهم شيماء سيف وفتحي عبد الوهاب وغيرهم.

تصريحات يوسف الشريف

النجم المصري يوسف الشريف من جهته أحدث ضجة كبيرة بسبب تصريحاته مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc " حيث قال في اللقاء بأنه يرفض تقديم مشاهد جريئة وبأنه يضع ذلك بنداً في عقود أعماله الفنية.

وأكد يوسف الشريف بأن مبدأه هذا لا يحاول فيه المزايدة على زملائه، قائلاً :"" لا أزايد على زملائي أو إني أحسن منهم، بالعكس كلهم ليهم الاحترام ومنهم من يقدمون أعمالا محترمة دون أن يتعمدوا هذه الطريقة.. عشان بس الكلام ميتفهمش إني بزايد عليهم أو بقول إني أحسن منهم.. خالص".

تصريح يوسف استدعى انقساما بين الجمهور وزملائه، فالبعض هاجمه بشدة بكونه ممثل ولا يجب رفض اي مشاهد رومانسية، بينما خاض بعض زملائه حملة تأييد لوجهة نظره معتبرين بأن له الحرية في اشتراط البنود التي يراها مناسبة مع أدائه التمثيلي.

بدور البراهيم وشبهها بـ سعاد حسني

خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم أثارت جدلاً واسعا بين متابعيها مؤخرا وذلك بعد مقارنة جمالها بالفنانة الراحلة سعاد حسني، خلال مقطع فيديو بثته عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت بدور خلال مقطع فيديو بأن أنفها أجمل من أنف الفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، وأضافت: "أنا اشوف أنفي أحلى"، ثم عادت لتقول بأنها ترى نفسها أجمل من سعاد حسني.

تصريح بدور البراهيم هذا جعلها تواجه انتقادات قاسية من الجمهور الذي اتهمها بأن جمالها ليس طبيعيًا وأنها أجرت عمليات تجميل كثيرة، لترد بدور بأنه لو كانت الفنانة الراحلة سعاد حسني على قيد الحياة حتى الآن، فإنها كانت ستخضع لعمليات التجميل وحقن الفيلر والبوتكس، لأنها كانت مهتمة بكل ما يخص عالم الموضة والجمال في شبابها، وختمت حديثها بإصرارها على مقارنتها بالراحلة وقالت: "شئتم أم أبيتم.. أنا أشوف أنفي أحلى من سعاد حسني".