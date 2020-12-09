الظهور الأول والعلني لـ مهند الحمدي مع خطيبته اللبنانية فرح مراد ..بالفيديو

مهند الحمدي قرر اخيراً الظهور لأول مرة وبشكل علني مع خطيبته التي كان قد اعلن عن قصة حبه منها قبل فترة وأثار الجدل بهويتها عقب تكتمه عن تفاصيل جنسيتها واسمها، لكن سرعان ما اتضح بأنها مدونة الموضة اللبنانية فرح مراد، ليطل في الساعات الماضية بمقطع فيديو معها بالظهور الأول لهما معاً.

الظهور الأول والعلني لـ مهند الحمدي مع خطيبته

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو ظهر فيه الفنان السعودي الشاب مهند الحمدي برفقة خطيبته مدونة الموضة اللبنانية فرح مراد وهما يتجولان في السيارة، ونشر مهند الفيديو على حسابه على سناب شات، وظهر سعيداً برفقة خطيبته وهما يستمتعان بنزهة لهما في السيارة على وقع احدى الأغنيات الأجنبية.

ويعتبر هذا الفيديو الظهور الأولى العلني لمهند الحمدي مع خطيبته بعد حرصه على عدم كشف هويتها او اسمها عقب اعلانه قبل فترة في لقاء تلفزيوني عن قصة حب يعيشها مع احدى الفتيات التي استطاعت أن تسرق له قلبه.

وكان مهند الحمدي اعلن ايضا عن تحقيق حلمه بشرائه منزل الزوجية الذي يستعد للانتقال اليه بعد اتمام زواجه من خطيبته.

مهند الحمدي يعلن خطوبته رسمياً

النجم السعودي مهند الحمدي أعلن رسميًا خطوبته قبل يومين حيث نشر عبر انستجرام، صورة تجمعه بخطيبته من دون الكشف عن وجهها، فظهر وهو يقبل يدها، ويرتدي دبلة الخطوبة، وعلق بجملة واحدة قال فيها "الحمد لله"، وتفاعل عدد كبير من أصدقائه معه وهنأوه بالخطوبة وتمنوا له السعادة مع حبيبته، ومن بين هؤلاء لين أبو أشعر وحمد قلم والعنود بدر وفؤاد حيدر وعلي المشعل وعلي نجم ونور الدين وغيرهم.

من جهتها، نشرت فرح مراد نشرت نفس الصورة على انستجرام وأرفقتها بنفس التعليق: "الحمد لله" وحرص خطيبها على التعليق على الصورة برسوم تعبيرية عبارة عن قلوب، وتلقى الثنائي التهاني من أصدقاء كل منهما، كما أشاد الجمهور بجمال حبيبته.

قصة حب مهند الحمدي وفرح مراد

الممثل السعودي مهند الحمدي تحدث مؤخرًا عن تفاصيل قصة الحب التي يعيشها وقال إنه في بداية تعارفه مع حبيبته التقيا في دبي قبل حوالي 3 سنوات، وربطتهما علاقة صداقة أخوية لكن شعوره بعد ذلك تغيّر تجاهها فصارحها بحبه.

ووصف مهند الحمدي اللحظة التي اعترف فيها بحبه لحبيبته بالصعبة لافتا الى أنها تحمل الجنسية اللبنانية، موضحاً بأنه يتمتع بعقلية صعبة جداً، ويحتاج إلى شخص يفهمه ووجد هذا التفاهم مع حبيبته.

مهند الحمدي كشف أيضا عن الزواج في الفترة القريبة رغم أن مشروع الزواج كان مؤجلاً عنده سابقاً لرغبته بالتركيز على حياته الفنية، إلا أن حبيبته غيّرت له من تفكيره بهذا الشأن وذلك بعد أن وجد فيها الإنسانة المناسبة التي ستكون شريكة حياته.

يشار الى ان فرح مراد دوت الخليج عارضة أزياء لبنانية تبلغ من العمر 30 عامًا، أي أنها تكبر مهند بحوالي 3 سنوات، حيث يبلغ الأخير من العمر 27 عامًا، وتهتم فرح بمجال الموضة والأزياء، كما شاركت في برنامج تحدي الفاشينيستا Beauty Match.