داليا البحيري تفجع بوفاة والدها وتشارك الجمهور بأهم لحظاتها معه..صور

وفاة والد داليا البحيري، محمود البحيري، اليوم الثلاثاء، بعد وعكة صحية مر بها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أعلن الخبر الحزين الفنان المصري أحمد فريد عبر حسابه على فيسبوك.

وفاة والد داليا البحيري

أحمد فريد قدم التعازي للفنانة المصرية داليا البحيري عبر فيسبوك، فكتب: "البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى حبيبي ووالدي التاني المهندس محمود البحيري، والد أختي الفنانة داليا البحيري"، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد صلاء الجنازة أو تلقي العزاء في الراحل.

النجوم يقدمون التعازي لـ داليا االبحيري

facebook

وكان أيضًا الكاتب أيمن بهجت قمر قد قدم التعازي للفنانة داليا البحيري، وقال عبر فيسبوك: "خالص العزاء للزميلة والأخت المحترمة الفنانة داليا البحيري في وفاة والدها.. البقاء لله"، كما نعى الراحل الإعلامي شريف مدكور، الذي كتب على فيسبوك: "البقاء لله في وفاة والد الصديقة داليا البحيري الرجاء الدعاء".

داليا البحيري تستعيد ذكرياتها مع والدها

facebook

ويبدو أن حالة الراحل تدهورت كثيرًا في الساعات الماضية، حث نشرت داليا البحيري عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، مجموعة صور لوالدها مع أسرتها، وابنتها في مناسبات مختلفة وعبرت عن حبها الشديد له.

الجدير بالذكر أن داليا البحيري كانت قد اشتبهت في إصابتها بفيروس كورونا قبل أشهر عقب إصابة زوجها حسن سامي بالفيروس، وقالت داليا حينها في تصريحات تلفزيونية إنها أجرت تحليل للكشف عن إصابتها بفيروس كورونا مع ابنتها وجميع المخالطين لزوجها المصاب بالفيروس في المنزل، وان النتائج جاءت سلبية للجميع.

وكان أحدث أعمال داليا البحيري هو مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وبطولة الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز ووفاء صادق وطارق الإبياري وهدى المفتي ومحمد كيلاني ورانيا محمود ياسين وإلهام عبد البديع وسليمان عيد وبدرية طلبة وأحمد فريد، وغيرهم.

والمسلسل عرض في رمضان الماضي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول نور عبد المجيد الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.