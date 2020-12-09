يسري نصر الله: بدء تصوير أسطورة زينب ونوح في نوفمبر المقبل

ألقي موقع Variety الضوء علي مشروع يسري نصر الله بملتقي القاهرة السينمائي والذي جاء تحت عنوان "أسطورة زينب ونوح"، وقال الموقع إن يسري نصر الله من بين المخرجين الأكثر شهرة في مصر ، والمعروف بتصويره للتعقيدات الاجتماعية والسياسية لبلده مصر في أفلام متعددة الطبقات مثل "بوابة الشمس" (2004) ، و "جنينة الأسماك" (2008) و "بعد المعركة" (2012).



وكشف الموقع عن قصة مشروع الفيلم والتي تتناول زينب ، التي على الرغم من صغر سنها مخطوبة لرجل كبير السن ، وهي الطفلة التي تهرب من قريتها في صعيد مصر مع نوح ، جارها المسيحي البالغ من العمر 16 عامًا.

وقال يسري نصر الله في تصريحات لموقع Variety إن أكثر ما أثار اهتمامه في هذا المشروع هو الاكتشاف الذي قام به هذان الطفلان عندما أدركا أن الوحوش الأسطورية والأشياء المخيفة التي تخيفهما هم العائلات ممن يروون تلك القصص المخيفة لتترسب في ذهن الأطفال.



وأشار يسري إلي أنه انجذب للسيناريو الذي كتبه الكاتب المصري الشاب أحمد الزغبي ، لما يحمله من تفاصيل وأنه يشارك في المشروع مع علي العربي متعدد المواهب فهو مخرج ومنتج ولديه فيلم من إخراجه بعنوان كباتن الزعتري في مخيم للاجئين بالأردن حيث يحصل صديقان سوريان على فرصة لتحقيق حلمهما في أن يصبحا لاعبي كرة قدم محترفين.



وأضاف نصر الله في تصريحاته للموقع أن اختيار الممثلين لا يزال قيد الحسم ، لكن أبرز المواهب المصرية المشاركة المرشحة سيكون باسم سمرة ، ومن المقرر البدء في تصوير فيلم "أسطورة زينب ونوح" في نوفمبر 2021.



كان المخرج يسري نصر الله قال من خلال حسابه على فيسبوك إن الكلمة التى ألقاها عن فيلليني في مهرجان القاهرة السينمائي حاول التركيز فيها على زيادة شغفه بالستات الممتلئات وتصويره أنيتا اكبرج (الممتلئة) في نافورة تريفي.

وتابع:" كانت إشارة واضحة للبعض ويمكن غامضة للبعض الآخر للست الممتلئة الغلبانة المقبوض عليها بتهمة الإساءة للآثار وللزي الفرعوني والمش عارف إيه.



وأضاف:" الست المصرية ممتلئة عامة. والراجل المصري أسمر وتقاطيعه مش مسمسمة عامة.. والآثار على حد علمي ملكنا كلنا مش ملك خاص لبتوع الهيئة الفلانية والوزارة العلانية إللي شغلتهم بالتأكيد مش تحديد مين يقدر يتصور جنبهم ويبقى لابس إيه. والمؤكد إن مافيش أي لايحة ولا قانون بيحدد وزن إللي حابب يتصور عند الآثار.



وتابع:" أفهم إنهم يتنرفزوا لو إللي بيتصور قالع.. بس لابس؟ وكمان لابس نفس اللبس إللي بنشوفه في المسلسلات والأفلام إللي فيها تصوراتنا عن الفراعنة؟.



واختتم:" ألف رحمة عليك يا فيلليني، بس الحمدلله إنك عشت وعملت أفلامك في فترة العالم ما كانش لسة خلقه ضيق كده".