صدقي صخر يكشف شخصيته في مسلسل أنصاف مجانين

هنأ الفنان صدقى صخر ، طاقم عمل مسلسل " انصاف مجانين " و قال: بذلنا مجهودا كبيرا فى المسلسل لخروجه بهذه الصورة التى تليق بالجمهور .

وكشف الفنان صدقى صخر لـ دوت الخليج ، عن شخصيته فى المسلسل وعن مشاركته مع الفنانة اسماء جلال .

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية للأفلام القصيرة للدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، وجاء الأعضاء كالاتي.

- تيزيان بوشي.. مخرج ومبرمج سويسري، درس تاريخ السينما وعلم الجمال في جامعة لوزان، ومعهد الفنون في بلجيكا. عمل بعدد من المهرجانات السينمائية منها "لوكارنو". شاركت أفلامه القصيرة "إلى القمة"، و"صوت الشتاء" في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية، وحاليا يقوم بأعمال المونتاج لأول أفلامه الروائية "ليلوت".

- ريهام عبد الغفور، ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تنطلق في السينما عام 2002 بالمشاركة في فيلمي "سحر العيون"، و"صاحب صاحبه"، ثم توالت أدوارها السينمائية من بينها "ملاكي إسكندرية"، و"جعلتني مجرما"، و"الخلية"، و"سوق الجمعة"، وخلال مسيرتها حصلت على العديد من الجوائز.

- أنيسة داود.. ممثلة ومخرجة ومنتجة تونسية، عُرفت في بدايتها كممثلة قبل أن تتجه للإنتاج ثم الإخراج. من أفلامها الوثائقي الطويل "نساءنا في السياسة والمجتمع"، والفيلم القصير "أفضل يوم على الإطلاق" الذي افتتح قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان السينمائي الحادي والسبعين. تقوم في الوقت الحالي بتطوير السيناريو لفيلمها الروائي الطويل الأول "الخالدون".