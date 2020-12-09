عيد ميلاد سعيد يا جميلة.. غادة عبد الرازق تحتفل بعيد ميلاد هند صبري

هنأت النجمة غادة عبد الرازق النجمة هند صبري بعيد ميلادها، حيث كتبت عبر خاصية "استوري" حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : "عيد ميلاد سعيد يا جميلة ".

وتنتهي النجمة هند صبري نهاية الشهر الجاري من تصوير 80% بالمئة من مشاهدها في مسلسلها الرمضاني الجديد بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

العمل الذي تتقاسم بطولته مع النجم أحمد عز يكتبه باهر دويدار ويخرجه أحمد علاء وتنتجه سينرجي في خطوة تؤكد عودة المسلسلات الكبيرة للدراما المصرية.

وكانت الشركة قد استطاعت الجمع بين النجمين هند صبري وأحمد عز في مسلسل واحد ينتمي لنوعية البطولة المشتركة، رغم أن كل من هند وعز قد اعتادا تقديم مسلسل بطولة مطلقة لكل منهما بمفرده، ويشاركهما بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفا عما قدمه من قبل.

المسلسل يحمل اسم " هجمة مرتدة"، ويشاركهم بطولة العمل أيضا عدد كبير من النجوم منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي وندى موسى وعدد كبير من النجوم من سوريا والأردن ولبنان.

وكان آخر أعمال أحمد عز مسلسل "ابو عمر المصري" وآخر أعمال هند صبري مسلسل "حلاوة الدنيا"، ورغم تكتم صناع العمل على تفاصيله الا ان بعض الأنباء الواردة من كواليس العمل تؤكد أنه ينتمي لنوعية أعمال المخابرات والإثارة والتشويق وسيتم تصويره في أكثر من دولة خارج مصر وهو مأخوذ من قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية.