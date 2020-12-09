تيام مصطفى قمر يكشف لـ دوت الخليج عن مسلسله الجديد

وكشف الفنان تيام مصطفى قمر لـ دوت الخليج ، عن اعماله القادمة ، و تحدث عن مسلسل " ورد " الذى يشارك به فى الماراثون الرمضاني، بالاضافة الى وجه التشابه بينه وبين والده .

مسلسل «وادي الجن» إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينتيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور بشرى وريهام سعيد كضيوف شرف. ويرصد العمل حكاية 4 طلاب جامعيين، في كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة. أما "أنصاف مجانين" فهو مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة السعودية د. شيماء شريف والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة، إخراج عمر رشدي وبطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

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