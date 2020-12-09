نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد أبو هشيمة يكشف سبب عدم إقامة عزاء لوالده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد ابو هشيمة، وفاة والده والذي توفى اليوم بعد صراع مع المرض..

وقال أحمد أبو هشيمة "رحل السند والقدوة.. رحل أبي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة.. رحل الرجل الذي تعلمت منه الأصول واحترام الجميع.. شاكر وممتن لكل من واسانا في مصيبتنا وقدم لنا عزاءه".

وأضاف: نظرًا لظروف انتشار جائحة كورونا وحرصا على سلامة كل المحبين سيقتصر العزاء على التلغراف".