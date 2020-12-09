وفاة الكاتب نبيل فاروق صاحب سلسلة "رجل المستحيل" بأزمة قلبية

وفاة الكاتب نبيل فاروق إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر 64 عاما، حيث أعلنت ابنته الخبر من خلال حساباتها عبر السوشيال ميديا، وسط حزن وصدمة محبيه.

سبب وفاة الدكتور نبيل فاروق

وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فارق :"توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

موعد صلاة الجنازة على نبيل فاروق

كما أعلنت العائلة أن صلاة الجنازة على الفقيد ستكون ظهر غد -الخميس-بأحد مساجد منطقة القاهرة الجديدة بمصر، وقد عاني نبيل فاروق من عدة أمراض مزمنة منذ سنوات.

المؤلف نبيل فاروق فارق الحياة عن عمر 64 عاما، وهو روائي مصري عرف بالمؤلفات البوليسية والمشوقة، وبينها سلسلة "رجل المستحيل" التي تقرر تحويلها لمسلسل درامي منذ سنوات من بطولة حسن الرداد ولكن المشروع لم يخرج للنور، وفيما بعد أعلن نبيل فاروق نفسه أنه يتمنى أن يكون بطل السللة هو الفنان أحمد عز ولكن أيضا العمل لم ينفذ حتى الآن.

أبرز أعمال الكاتب الراحل نبيل فاروق

ومن أبرز أعمال نبيل فاروق في مجال الدراما التليفزيونية مسلسل "من الجاني" للفنان إياد نصار، و" العميل 1001" لمصطفى شعبان ونيللي كريم وهو العمل الذي حقق شعبية كبيرة وقت عرضه عام 2005، كما كتب أيضا فيلم "الرهينة" للفنان أحمد عز، حيث تميزت أعمال الراحل بالطابع البوليسي المشوق.