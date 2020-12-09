خاص.. تيام مصطفى قمر: فخور بتجربتي مع يسرا.. ووالدي يتفاجئ بأعمالي بعد توقيعها (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - "ابن الوز عوام" ، مقولة تعبر عن هذا الفنان الذي استطاع أن يخطف قلوب الجماهير منذ ظهوره مع والده في فيلم "قلب جرئ" عام 2002، لديه موهبة في التمثيل، واجتهد وعافر حتى حظي بشعبية جماهيرية كبيرة، وكان حديث وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الآخيرة بسبب نجاح دوره في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا حديثنا عن الفنان تيام قمر .

والتقى "دوت الخليج الفني" مع تيام قمر في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي في حوار خاص وتحدث لنا من خلاله عن أعماله الفنية القادمة وأشياء كثيرة حول شخصيتة.

حدثنا عن سبب حضورك اليوم في فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي؟

سعيد بحضوري اليوم في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، وحضرت لمشاهدة مسلسل "وادي الجن" ، "أنصاف مجانين" ، لكي أشارك أبطاله في فرحتهم ونجاحهم.

هل يوجد أعمال جديدة لك الفترة القادمة؟

يوجد لي مسلسل الفترة القادمة يسمى "ورد" مع حنان مطاوع، وسيعرض في رمضان 2020، وأتمنى أن ينل الدور إعجاب المشاهدين.

ما الفريق الرياضي الذي تشجعه؟

لا أهتم بالكرة ولا احب متابعتها كثيراً ولكن أشجع الأهلي حتى لا يغضب مني والدي وأشجع الزمالك أيضاً حتى لا يغضب جمهور الزمالك.

حدثنا عن تجربتك في مسلسل "خيانة عهد" مع يسرا؟

كانت تجربة جميلة وفخور بالعمل مع يسرا فهي إنسانة رائعة وأحبها كثيراً، وهذا المسلسل من أقرب الأعمال لقلبي.

ما نصائح يسرا لك؟

كانت أهم نصائحها ليا التركيز و أن أكون تلقائي في الأداء، و أخرج أفضل ما عندي، و اتعلمت أن أكون ذهني متفتح وحاضر لمواكبتها سريعاً، و كان هناك روح جماعية بين فريق العمل بداية من المخرج سامح عبدالعزيز حتي أصغر واحد في طاقم العمل.

كيف يساندك والدك؟

والدي دائماً يرى أعمالي ويقول لي لقد فعلت هذا المشهد بشكل جيد، ويعلق على أعمالي، أما عن اختيار اعمالي فهو دائماً يتفاجئ أنني مضيت دون عمله، ويتفاجئ بالعمل الذي أتواجد به.

ما الأكلة المفضلة لك؟

أحب الوجبات السريعة مثل البيتزا والبرجر وأي شئ خارج المنزل، أما عن الوجبات التي أكرهها هم كثيرون، فلا أحب الماشروم" .

وجهه كلمة لمنى زكي بمناسبة تكريمها بجائزة فاتن الحمامة؟

ألف مبروك وأنتي تستحقي هذه الجائزة عن جدارة، وأحب اعمالك وبالتوفيق دائماً.

وجه كلمة لتكريم السيناريت وحيد حامد ؟

ألف مبروك لتكريمك، وأتمنى العمل في يوم في عمل من كتاباتك.