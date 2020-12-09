تعرف على تفاصيل البرنامج الجديد للإعلامي عامر طاهر

انضم الإعلامي عامر طاهر لقناة المحور لتقديم برنامج جديد يحمل اسم "خطوة عزيزة" من إخراج هشام الفيشاوي، وتقدمه معه المذيعة نور أيمن.



البرنامج شبابي مكون من ثلاث فقرات ويقدم من خلاله فقرات جديدة خارج الصندوق، ويهتموا القائمين على البرنامج بمشاكل التريند، ويخصص فقرة كاملة لإستضافة عدد من النجوم.



وكان الإعلامي عامر طاهر، احتفل بخطوبته من سلمي مجدي خبيرة التجميل.



حضر الحفل مجموعة من الأهل والأصدقاء منهم الفنانة غادة إبراهيم وعلاء منصور خبير الأبراج وأحمد ابراهيم مدير مكتب رئيس البنك الاهلي المصري والمذيعة هبة الجرحى وهشام البشاوي مخرج بقناة دوت الخليج والدكتور عمرو تلباني والمطرب عمر كمال والمستشار طارق البارودي.



وأقيم الحفل وسط حالة من الفرح والسرور، ويتمنى "دوت الخليج" لـ"عامر طاهر " و"سلمى مجدى " حياه سعيدة.