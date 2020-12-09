إتربينا على رواياتك .. أكرم حسني ينعي نبيل فاروق بكلمات مؤثرة.. شاهد

نعى الفنان اكرم حسني الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب اكرم حسني : الأستاذ نبيل فاروق في ذمة الله. إتربينا على رواياتك وعاشت معانا لحد ما كبرنا. ربنا يرحمك ويصبر أهلك وحبايبك.

وأعلنت ابنة الراحل الدكتور نبيل فاروق الخبر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك اليوم ٩ ديسمبر عن عمر يناهز ٦٤ عاما اثر ازمة قلبية. لتفقد مصر والوطن العربي أشهر كاتب خيال علمي وصاحب التحفة الأدبية "ملف المستقبل".

واشتهر الكاتب الكبير نبيل فاروق، بالأدب البوليسي والخيال العلمي، صدرت له مجموعة كبيرة من القصص عن المؤسسة العربية الحديثة في شكل كتب جيب، وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب والمراهقين.

ولد نبيل فاروق رمضان بيومي في 9 فبراير من عام 1956م في مدينة طنطا حيث نشأ في عائلة متوسطة الحال، بعد حصوله علي شهادة الثانوية العامة التحق بكلية الطب في طنطا وتخرج منها بدرجة بكالوريوس في الطب والجراحة عام 1980م، وفي 2 مارس 1982م، انتقل إلى قنا في دورة تدريبة لمدة شهرين، وبعد نجاحه في الامتحان الإداري انتقل ليبدأ عمله كطبيب في بلدة أبو دياب، وفي عام 1985م، اقترن الدكتور نبيل فاروق بالدكتورة "ميرفت راغب"، وأنجب منها أطفاله الثلاثة: "شريف"، "ريهام" و"نورهان"، بعد نجاح سلسلتي رجل المستحيل وملف المستقبل، اعتزل الدكتور نبيل فاروق مهنة الطب ليتفرغ كليًا للكتابة كمهنته الرئيسية، وانتقل للعيش في منشية البكري بمحافظة القاهرة في أغسطس عام 1990م.

ويهوى نبيل فاروق رياضة تنس الطاولة، كما يشاهد الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية، مفضلًا أفلام الخيال العلمي الراقية وتلك التي تحمل نظرة فلسفية خاصة أو نظرة اجتماعية صادقة، اكتسب نبيل فاروق العديد من الأصدقاء والعلاقات، سواء في إدارة المخابرات المصرية أو غيرها من المؤسسات الحكومية والطبية والعلمية والأدبية.