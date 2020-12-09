نشوى مصطفى تحاور جمهورها عن أعمال الخير والتقرب إلى الله

وجهت الفنانة نشوى مصطفى سؤالا لجمهورها تطلب منه النصيحة في التقرب لله سبحانه وتعالى وذلك من خلال بوست جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت نشوى: " حاسألكم سؤال واللي عنده اجابة يكتبها وخلينا نستفيد من اجابات بعض — ازاي اعمل حاجة لغيرى من البشر وتكون نيتى بيها التقرب لله سبحانه وتعالى — خلونا نبتدى الاول بحاجات مايكونش فيها بذل المال — علشان اللي ظروفه مش عنده فلوس — نعرفه إزاى يعمل خير للاخرين وياخد ثواب".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وكانت تعليقاتهم إيجابية وحاولوا أن يقدموا لها آراء كثيرة، وجاءت أبرز تعليقاتهم كالاتي:

"جمع بذور الفاكهة، وزرعها فى الطرقات بنية إطعام الكل، خروج ما لم تحتاجيه من ملابس وأكسسوار، حتى أدوات المطبخ لمن يحتاج فهى تقرب لله، ومن ابسط الاعمال الكلمة الطيبة وجبر الخاطر بسؤال ودعوات بظهر الغيب".

كانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت مؤخرا تعافيها من فيروس كورونا المستجد، من خلال البروتوكولات العلاجية التي خضعت لها، في مستشفى العجوزة، بعدما أعلنت الفنانة إصابتها يوم 4 نوفمبر الجارى.

وأوضحت نشوى مصطفى، علي صفحة وزارة الصحة، انه بمجرد الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا 105، تم توجيهها فورا الي أقرب مستشفى لها لتلقي العلاج.

وتوجهت نشوى مصطفى، بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بالمستشفى، لما يبذلونه من جهد وتحدٍ لمساعدة المرضى.

وقالت الفنانة نشوى مصطفى: اعترف انني اهملت لأن عند انتشار فيروس كورونا في شهر 3 الماضي كنت ملتزمة جدا جدا بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وأضافت نشوى مصطفى خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج كلمة أخيرة المذاع علي قناة اون اى ، أن فيروس كورونا أصابني يوم 27/10 الماضي مؤكدة ان درجة حرارتها وصلت الي 39 .

وأوضحت نشوي ، ان بعد الكشف علي تبين انني مصابة بفيروس كورونا من الدرجة الثالثة، لافتة إلى أن درجة حرارتي لم تكن تنخفض وجميع المستشفيات رفضت استقبالي بسبب عدم استقبالهم لفيروس كورونا.

واستطرد: لم اكن اتخيل ان يكون الالم بهذه القوة ولم اكن اعرف ان كمامة بـ3 جنيهات تكون هي سبب الوقاية من فيروس كورونا وتم علاجي في مستشفى العجوزة الحكومي مجانا.

واكملت : ان الجميع يجب ان ينتبه ويحافظون على أنفسهم باتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية واكتشفت إصابة امي بفيروس سى وتم علاجها في مستشفى امبابة مجانا ايضا واتقدم بالشكر الى رئيس الجمهورية والى وزيرة الصحة بسبب التطورات التي حدثت في القطاع الطبي .https://www.facebook.com/nashwa.moustafa/posts/10160456130234992