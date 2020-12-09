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مصطفى خاطر يشوق جمهوره لفيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مصطفى خاطر عن فيلم جديد لع مع دينا الشربيني،وذلك من خلال مشاركته بوستر دعائي غير رسمي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "خاطر" قائلا: "وستر دعائي غير رسمي لفيلم ثانيه_واحده قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي
انتاج: محمد السبكي اخراج: اكرم فريد قصة وسيناريو وحوار: مصطفي حمدي".

فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربيني، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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