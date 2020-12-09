نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى خاطر يشوق جمهوره لفيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مصطفى خاطر عن فيلم جديد لع مع دينا الشربيني،وذلك من خلال مشاركته بوستر دعائي غير رسمي وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "خاطر" قائلا: "وستر دعائي غير رسمي لفيلم ثانيه_واحده قريبا بجميع سينمات مصر والوطن العربي

انتاج: محمد السبكي اخراج: اكرم فريد قصة وسيناريو وحوار: مصطفي حمدي".

فيلم "ثانية واحدة" بطولة مصطفى خاطر، دينا الشربيني، ومحمود حميدة، وسوسن بدر، وويزو، وعلا رشدى.