اليوم .. الظهور الأول لإبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس

القاهرة - محمد ابراهيم - يظهر اليوم الإعلامى إبراهيم عيسى على شاشة القاهرة والناس، من خلال برنامج "حديث القاهرة" والذى سيقدمه خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة، فى التاسعة مساء، حيث يتشارك عيسى تقديم البرنامج مع كل من الإعلامى خيرى رمضان والإعلامية كريمة عوض، واللذان يقدمان البرنامج أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء.

برنامج "حديث القاهرة"، يذاع على قناة القاهرة والناس، هو برنامج توك شو سيناقش العديد من القضايا التي تشغل الشارع السياسي المصري والعربي والدولي، إضافة إلي القاء الضوء على اهتمامات المواطن المصري، كما يتطرق البرنامج لمناقشة القضايا الدولية وتحليل أبرز الأحداث التي تحدث في مصر مع نخبة من كبار الضيوف والمتخصصين في كافة المجالات، والقاء الضوء على أبرز المشروعات القومية في مصر.

وسبق للإعلامي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى تقديم أكثر من تجربة اعلامية لقت ردود فعل إيجابية على الفضائيات المصرية، وكان من ضمنها تجربة اعلامية على شاشة قناة القاهرة والناس.