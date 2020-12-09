تعرف على مشاهدات برنامج "اللعيب".. مشاهدات قياسية

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ما يقرب من عام ونصف على إطلاق الحسابات الرسمية لبرنامج "اللعيب" الذي يُقدمه الإعلامي مُهيب عبد الهادي على شاشة MBC مصر، حققت فقرات البرنامج اليوم عبر "اليوتيوب" نسبة مُشاهدة تجاوزت 100 مليون مُشاهدة وهو رقم قياسي للبرامج الرياضية، وفي الوقت ذاته وصل عدد مُتتبعي البرنامج عبر "اليوتيوب" 261 ألف مُشترك.

بينما وصلت نسبة المُشاهدة عبر الصفحة الرسمية للبرنامج على "الفيس بوك" خلال عام ونصف أكثر من 370 مليون مُشاهدة.