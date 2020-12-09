أخويا حبيبي .. شاهد أحمد الفيشاوي برفقة آسر ياسين

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له برفقة النجم آسر ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب أحمد الفيشاوي معلقا علي الصورة : أخويا حبيبي .

يذكر أن ندى الكامل -زوجة الفنان أحمد الفيشاوي- صدمت الحاضرين في فعاليات اليوم السادس للدورة 42 لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وبدت بوزن زائد بشكل ملحوظ، في ظهورها مع زوجها على السجادة الحمراء.

واعتمدت زوجة أحمد الفيشاوي، على الظهور بفستان واسع لتخفي معالم جسمها بعدما اكتسبت وزنًا إضافيًا، أظهرته زوايا التصوير هذه المرة، عكس المرة السابقة التي ظهرت فيها في الحفل الإفتتاحي للمهرجان.

يأتي ذلك بعدما، خطف أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل الأنظار اليهما في إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الثانية والأربعين، إذ حرص «الفيشاوي» على تقبيل زوجته ندى ليعيد إثارة الجدل ويعيد لأذهان الجمهور حالة الجدل التي أثارها في مهرجان الجونة.

حرص على التواجد الإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد فراج، والمخرج أمير رمسيس، ريا إبي راشد، شريف منير، دينا، ريموشكا، نيرمين الفقي.

مهرجان القاهرة يلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.