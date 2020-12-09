فيديو فاضح لفنانة تركية شهيرة يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الجدل الكبير بين روادها بعد تداول فيديو مسرب للفنانة التركية ناصليهان أتاغول بطلة مسلسل حب أعمى، وتظهر خلاله في وضع فاضح.



ورغم التوضيح بأن الفيديو يعود إلى مشاركة التركية ناصليهان مع الفنان أنجين أكيوريك في مسلسل "ابنة السفير"، إلا أن الإنتقادات الموجهة لها لم تهدا من جانب الجمهور بسبب الفيديو الفاضح.



ناصليهان أتاغول فنانة تركية، من أب شركسي وأم بيلاروسية، قدمت عدد من الأدوار الدرامية المهمة ومنهم مسلسل حب أعمى،



تزوجت ناصليهان أتاغولًا في مطعم تركي فخم وبحفل جمع عدد كبير من محبيها.

وكانت قد شاركت جمهورها بصور لها من شهر العسل ظهرت من خلالها بدون مكياج.