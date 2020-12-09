بعد إحالتها الى المحاكمة الجنائية العاجلة لقتل زوجها.. معلومات عن الفنانة عبير بيبرس

حالة من الجدل الكبير أثارتها الفنانة الشابة عبير بيبرس بعد القبض عليها لاتهامها بقتل زوجها بعد شجار حاد نشب بينهما انتهى بطعنه برقبة زجاجة فى صدره ليفارق الحياة فى الحال داخل مسكنهما بمنطقة البساتين.



وانهت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تحقيقاتها فى الواقعة لتقرر، إحالة الفنانة عبير بيبرس، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد على اثر مشاجرة بينهما بمنطقة البساتين.



ووجهت النيابة للمتهمة عبير بيبرس اتهامات القتل العمد، وحيازة سلاح ابيض "قطعة زجاج" دون مسوغ قانوني واستخدمه فى قتل زوجها.



ونرصد 7 معلومات عن الفنانة الشابة عبير بيبرس.



1- عبير بيبرس عمرها الحقيقى 29 عاما.



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2-- بدأت حياتها الفنية ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان" لتشارك بعده في عدد من الأعمال الفنية.



3-- بدأت رحلتها مع الدراما من خلال مشاركتها في المسلسل الكوميدي "إلسع وفلسع" بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، والذي ظهر فيه الفنان أحمد بدير والفنان أحمد فرحات كضيوف شرف، ومن إخراج إيهاب عبد اللطيف.



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4- كما شاركت في بطولة مسلسل كوميدي آخر حمل عنوان "شلة نصابين" من بطولة عبد الله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي.



5- وفى 2016 شاركت فى أول عمل سينمائي من خلال فيلم ”مشروع ميت“، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري، لكنه يعرض في دور السينما.



6- تعتبر سندريلا الشاشة سعاد حسني مثلها الأعلى.



7- اختفت عن الأنظار منذ ثلاث سنوات وعادت بازمة قتل زوجها التى كشفت فى التحقيقات انه كان يعذبها وضربها وهو الأمر الذى تسبب فى قتله.