أمير رمسيس يكشف تفاصيل تحضير إلهام شاهين لشخصيتها في حظر تجول

عبر المخرج أمير رمسيس عن سعادته بردود الفعل التى لمسها بعد عرض فيلمه حظر تجول بمهرجان القاهرة السينمائي، وقال في تصريحات لـ دوت الخليج:" أتخضيت من اللى لمسته من الجمهور وبكاء البعض في مشاهد بعينها أثر فيا بشكل كبير".



وكشف عن تحضير إلهام شاهين لتفاصيل شخصيتها بالعمل والتى لفتت بها الأنظار، وقال أنها أصرت على وضع مكياج الشخصية بنفسها، وتقمصتها وصدقت مشاعرها لتخرج على الشاشة بشكل جذب إنتباه الجمهور.



وكان المخرج أمير رمسيس قد قال في وقت سابق، إنه سعيد بعودته للمشاركة الرسمية في مهرجان القاهرة بعد 15 سنة من عرض فيلمه الروائي الأول "آخر الدنيا" بالمسابقة العربية عام 2005، موضحا أن "حظر تجول" صنع من أجل الجمهور المصري، وبالتالي العرض في مهرجان القاهرة العريق هو الانطلاقة المناسبة للفيلم قبل طرحه رسميا في دور العرض نهاية العام الجاري.



وأضاف أمير رمسيس، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد لأسرة الفيلم، أنه لم يتخوف من تقديم قصة غير نمطية عن ضحايا التحرش أو الاغتصاب العائلي.



الفيلم تدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.