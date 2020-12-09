أسرار وكواليس علي معلول والنادي الأهلي في حلقة الجمعة مع منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة الجمعة المقبل نجم النادي الأهلي علي معلول في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية Cbc.

ووسط تفاعل واحتفاء كبير من جمهور البرنامج الذي تغنى بألقاب "علولو" كشف النجم التونسي كواليس كثيرة وتفاصيل لم يتحدث عنها من قبل تتعلق بنهائي بطولة أفريقيا التي توج بها مع النادي الأهلي والثلاثية التاريخية التي حققها المارد الأحمر هذا العام.

وتضمنت الحلقة أسرارا ومفاجآت تتعلق بالعروض التي قدمت لنجم الأهلي ورأيه فيها وحقيقة تلقيه عرضا من نادي بيراميدز بالإضافة لسر احتفاله الشهير بالأهداف التي يحرزها وعلاقة نجله كريم بطريقة الاحتفال.

معلول الذي قدم إلى مصر قبل أربع سنوات تحدث أيضا عن المفارقات التي حدثت معه عندما جاء للقاهرة لأول مرة وماذا سيفعل إذا تواجه النادي الأهلي ونادي الصفاقسي التونسي الذي تربى بين جدرانه.

وتطرق النجم التونسي إلى علاقته بفرجاني ساسي نجم الزمالك وحمدي النقاز اللاعب السابق للأبيض وماذا قال له معلول عندما كان يفكر في عرض الزمالك قبل مجيئه إلى مصر وما سر المشادة التي وقعت بينهما في إحدى مباريات القمة وماذا حدث بعدها.