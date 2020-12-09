ربنا يصبرك وأشعر بما أنت فيه.. رانيا ياسين تنعى والد داليا البحيري بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة رانيا ياسين والد الفنانة داليا البحيرى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت رانيا ياسين صورة لداليا البحيري برفقة والدتها وعلقت قائلة: "خالص العزاء للفنانه داليا البحيري فى وفاه والدها "وانا لله وانا اليه راجعون".

وأضافت: ربنا يصبرك يا ديدي ويقويكي اعلم واشعر بما انت فيه الله يصبرك ويهون عليكي الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.

وتوفى منذ ساعات المهندس محمود البحيرى والد الفنانة داليا البحيرى، ستقام صلاة الجنازة اليوم ما بين صلاة المغرب والعشاء في مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

وكان الفنان أحمد فريد، نعى والد الفنانة داليا البحيرى قائلا "البقاء لله .. توفى الى رحمة الله تعالى حبيبى ووالدى التانى المهندس محمود البحيرى والد اختى الفنانة داليا البحيرى.. نسالكم الدعاء".

وشاركت داليا البحيري في الماراثون الرمضاني بمسلسل " فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، في ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم السفارة في العمارة.

وحسب المسلسل يمتلك نور عبدالحميد الشهير ب(فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.