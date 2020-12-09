علي نبيل يتخطى النصف مليون مشاهدة بكليب "أهلها أهلنا"

تمكن المطرب علي نبيل من تخطي النصف مليون مشاهدة بأحدث كليباته التي تحمل اسم "أهلها أهلنا"، ذلك منذ طرحه مطلع ديسمبر الجاري عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



وطرح "علي" كليب "أهلها أهلنا" بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الذي يحتفل به يوم ٢ من شهر ديسمبر من كل عام، ليقدمه هدية للشعب الإماراتي الشقيق، وظهر في الكليب الخاص بالأغنية عدد كبير من المناطق الأثرية والثقافية والترفهية بالإمارات، وعبر به عن حبه وعشقه للإمارات وشعبها.



أغنية "أهلها أهلنا" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عبد الرحمن، ألحان علي نبيل، توزيع وميكس كريم حسن، تصوير ياسر ذكي، مدير تصوير ومونتاج أنطوان كرم.



علي نبيل عاد ب"أهلها أهلنا" بعد غياب دام لمدة خمس سنوات، وقبلها طرح عدد من الأغاني على طريقة ال"سينجل" هي: سألوني، حبيبي يا نور عينيا، وملكة جمال الكون.



يذكر أن علي نبيل يقف على تحضيرات ألبومه الجديد خلال الفترة الحالية مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهو في مرحلة اختيار الأغاني، وتم ضم ٦ أغاني له حتى الآن، تمهيدا لطرحه خلال العام الجديد المقبل.