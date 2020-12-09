أخبار الفن| فيديو فاضح لفنانة شهيرة.. وفاة نبيل فاروق.. من هى عبير بيبرس التى قتلت زوجها

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

بعد إحالتها الى المحاكمة الجنائية العاجلة لقتل زوجها.. معلومات عن الفنانة عبير بيبرس



حالة من الجدل الكبير أثارتها الفنانة الشابة عبير بيبرس بعد القبض عليها لاتهامها بقتل زوجها بعد شجار حاد نشب بينهما انتهى بطعنه برقبة زجاجة فى صدره ليفارق الحياة فى الحال داخل مسكنهما بمنطقة البساتين.



فيديو فاضح لفنانة تركية شهيرة يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.. تفاصيل



شهدت مواقع التواصل الإجتماعي حالة من الجدل الكبير بين روادها بعد تداول فيديو مسرب للفنانة التركية ناصليهان أتاغول بطلة مسلسل حب أعمى، وتظهر خلاله في وضع فاضح.



فستان قصير جدا.. أسماء جلال تثير الجدل على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة السينمائي.. فيديو



أثارت الفنانة أسماء جلال الجدل على السجادة الحمراء لفيلم limbo المعروض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 وظهرت بفستان قصير جدا.



تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري .. فيديو و صور



شيعت جنازة الراحل المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري منذ قليل من امام مسجد الصديق بمساكن شيراتون.



مؤلف سلسلة رجل المستحيل.. وفاة الدكتور نبيل فاروق أثر أزمة قلبية والجنازة غدا



توفي مساء اليوم الأربعاء الكاتب والروائى الدكتور "نبيل فاروق رمضان" اثر ازمة قلبية، وستقام صلاة الجنازة بمدينة الرحاب في مسجد طلعت مصطفى.