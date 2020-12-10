خاص.. رانيا منصور: "أسود فاتح" من أصعب أدوارى.. وأتمنى تجسيد شخصية تاريخية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة رانيا منصور عن سعادتها الشديدة بتواجدها فى مهرجان القاهرة السينمائي، حيث أوضحت أن هذا المهرجان بالنسبة لها ولزملاءها الفنانين بمثابة عيد.

وكشفت رانيا منصور عن تجربتها فى مسلسل "أسود فاتح"، حيث قالت: "مبسوطة جدًا بمشاركتي في مسلسل أسود فاتح مع نجوم كتير وكان من أصعب أدواري التي قدمتها في حياتي"، مشيرة إلى أن الوسط الفني علمها الجراءة.

وأشارت رانيا منصور أنها تتمنى أن تقديم خلال الفترة المقبلة في أعمالها الفنية دور تاريخي، موضحة إنها تحب هذه النوعية من الأدوار.

يذكر أن مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي وصبري فواز وفراس سعيد ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة ناصر سيف، من إخراج كريم العدل و تأليف أمين جمال