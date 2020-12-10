موجز السوشيال ميديا.. أحمد أبو هشيمة يعتذر عن عدم إقامة عزاء لوالده.. تشييع جثمان والد الفنانة داليا البحيري.. تركي آل الشيخ يستعيد ذكرياته مع الراحل نبيل فاروق

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

نعى النائب أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، والده، اللواء حمدي أبو هشيمة، الذي وافته المنية، مساء اليوم، الأربعاء، برسالة مؤثرة.

نعى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الكاتب الروائي الدكتور نبيل فاروق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

شاركت يسرا اللوزي جمهوها صور جديدة تظهر حملها ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

شيعت جنازة الراحل المهندس محمود البحيري والد الفنانة داليا البحيري من امام مسجد الصديق بمساكن شيراتون.

هنّأت الفنانة غادة عبد الرازق النجمة مي عز الدين علي نجاح مسلسلها الجديد خيط حرير.