نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تارا عماد ل"الفجر الفني" سعيدة بوجود فيلم "غزة مونامور" في منافسة الدورة ال 42 من القاهرة السينمائي في المقال التالي

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قالت تارا: "شاهدت منذ يومين فيلم فلسطيني وكان وجميل كثيراً، فيوجد به ضحك تلقائي وحزن تلقائي أيضاً، وسعيدة أن الفيلم عُرِضَ في مهرجان القاهرة السينمائي، واتمنى أن يأخذ الأوسكار".

وأستكملت تارا حديثها قائلة:" وسعيدة بوجد الفيلم في مصر حتى أشاهده ويشاهده الجميع، أما المهرجان فهو على تنظيم عالي والكل يأخذ الاحتياطات اللازمة للحماية من الاصابة مرض الكرونا" .

تدور أحداث الفيلم في غزة، حيث "عيسى ناصر" الصياد الفلسطيني الذي بلغ الستين ،يجسده الممثل الفلسطيني سليم ضو، ويُخفي حبه لجارته في السوق "سهام" ،تجسدها الممثلة هيام عباس والتي تعمل خيَّاطة في محل لبيع الملابس النسائية. وفي إحدى رحلاته للصيد يعثر على تمثال أثري للإله أبولو ويخفيه في داره، حتى تعثر عليه السلطات وتبدأ بعدها سلسلة من المتاعب، ويقرر عيسى في النهاية طلب الزواج من سهام.

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة تارا عماد عن سعادتها بتواجد فيلم "غزة مونامور" في منافسة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال42 .