شاهد.. فيديو جديد لفيفي عبده توضح اخر تطورات حالتها الصحية

وعلقت فيفي عبده علي الفيديو بحزن شديد على الشائعات التي كثرت حول اصابتها بمرض شديد، مؤكده انها تعاني من الام في الظهر، مطالبه جمهورها بالدعاء لها.

يشار أن فيفي عبده تعرضت لأزمة صحية منذ أيام ، حيث تعاني من آلام في الظهر ، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، وهذا ما جعلها تمكث بالمنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.