شكرا لقرائتكم خبر عن “ما في أجمل من أمه”.. “فيديو” مي العيدان تستفز المصريين مجددا بوقاحة أخجلت الكويتيين أنفسهم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الخميس 10 ديسمبر 2020 01:38 صباحاً - عادت الإعلامية الكويتية مي العيدان، لإثارة الجدل مجددا عبر استفزازها الجمهور المصري تحديدا بنشرها منشورات مثيرة للجدل عن فنانين وشخصيات مصرية بارزة.

هذه المرة وبعد أزمتها ـ التي لم تنته بعد ـ مع الفنان أحمد بدير وابنته، خرجت مي العيدان بمنشور جديد تتغزل فيه بوقاحة بجمال ابن الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي

ورغم أن شمس البارودي اعتزلت التمثيل منذ سنين طويلة وارتدت الحجاب، إلا أن الإعلامية الكويتية تعمدت نشر صورة لها بدون حجاب وبجانبها صورة لابنها عمر من الفنان حسن يوسف.

وعلقت على الصورتين في منشورها على انستجرام بما نصه:” صورة عمر ابن الفنانة شمس البارودي .. ما في أجمل من أمه أسطورة بالجمال.”

وانهالت التعليقات الهجومية على الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسبب تعمدها إثارة الجدل عبر منشورات تخص شخصيات مصرية.

وهاجمها الكثيرون حتى من النشطاء الكويتيين أنفسهم لنشرها صورة شمس البارودي بدون حجاب، رغم أنها اعتزلت الفن منذ أكثر من 20 عاما وارتدت الحجاب وتابت إلى الله توبة نصوحة.